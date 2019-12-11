Общество

ИК-3 оказывает услуги по изготовлению обрезного пиломатериала

В рамках расширения спектра производимой продукции и обеспечения трудозанятости осужденных отделом материально технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии №-3 УФСИН России по Псковской области проведена работа по поиску новых заказчиков и заключен договор подряда на выполнение работ из давальческого сырья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Согласно договору подряда, выполнение работ по изготовлению пиломатериалов предусматривается из давальческого сырья. В настоящее время учреждением уже оказано услуг на сумму 290 тысяч рублей.

Отметим, на данном производственном участке в настоящее время трудоустроено 14 осужденных с заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ. В ближайшей перспективе планируется увеличение объемов производства.