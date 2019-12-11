Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу, пишет ТАСС.

В частности, документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей, при этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Этот законопроект касается, прежде всего, новомодных устройств, которые табачные компании разрабатывают в течение последних примерно пяти-семи лет», - пояснил член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Николай Герасименко, напомнив, что «появляются новые жевательные, сосательные и ряд других содержащих никотин препаратов».

Сейчас «очень много вопросов по электронным сигаретам, они практически не регулируются техническим регламентом, не определены запреты», добавил политик. «О том, что они менее вредны, также не стоит говорить - в 2019 году более тысячи человек в США заболели именно в связи с употреблением электронных сигарет, 20 человек погибли», - сказал он.

В настоящее время эти устройства продаются в супермаркетах, где торгуют электронной техникой, молодежь позиционирует электронные сигареты как «модное направление», не задумываясь о том, что их потребление приводит к тяжелейшим осложнениям и зачастую к болезням и гибели курильщика, продолжил единоросс. Он обратил внимание, что уже 27 регионов РФ запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

«Сегодня это никак не регулируется на федеральном уровне. И данным законопроектом вводятся те же самые места, где запрещено курение обычных сигарет, для электронных. Вводится ограничение по возрасту для продажи - с 18 лет», - уточнил парламентарий.

Также должен быть скорректирован соответствующий технический регламент, предупредил Герасименко. «Это очень серьезный вопрос. Если на пачке сигарет написано, сколько никотина, сколько смол, сколько там бензола и так далее, то в картриджах электронных сигарет вообще ничего нет», - констатировал он.