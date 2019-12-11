Общество

Необходимость ремонта кровли Черневской школы обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета

В Черневской средней общеобразовательной школе в Гдовском районе протекает крыша, поэтому в классах иногда даже приходится ставить тазики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на эту проблему, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указал депутат регионального парламента Владимир Яников.

Он пояснил, что сметная документация по ремонту кровли уже более года как подготовлена, однако глава регионального комитета по образованию Александра Седунова заверил, что в комитет по образованию она поступила буквально на днях. При этом необходимо, чтобы еще управление капитального строительства сделало экспертизу проекта.

По словам Владимира Яникова, на ремонт крыши 12-квартирного дома, который переоборудован под школу, требуется около 1 млн рублей.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что необходимо рассмотреть возможность ремонта крыши и определить источник финансирования. «С учетом аварийности ситуации, мы понимаем, что этот вопрос нужно решать», - резюмировала она.