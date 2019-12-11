Общество

Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам

В центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной к Дню Конституции РФ ученики школы № 5 сыграли с юристами в правовую игру «#Я_знаю!»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, мероприятие было подготовлено Центром правовой информации Центральной городской библиотеки Пскова совместно с Советом молодых юристов Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Встреча школьников с юристами началась с того, что ребята постарались вспомнить, когда была принята российская Конституция, а также когда и в связи с чем в неё были внесены последние поправки.

После этого школьники разделились на три команды («Юные юристы», «Женский коллектив» и «Команда А») и посостязались в знании русских пословиц на правовую тематику, поугадывали, о каком праве поётся в популярных детских песенках (например, в песне «Чунга-Чанга»), и поразмышляли, какие права нарушают герои известных сказок (например, мачеха из «Аленького цветочка»). Вдобавок они поучились различать права и обязанности, смогли угадать названия сказок по новостям из вымышленной криминальной хроники, узнали, какие существуют виды правовой ответственности и в каких случаях уголовная ответственность наступает с 14 лет.

«Вы супермолодцы!» - сказала ученикам школы № 5 ведущая игры нотариус Наталья Анисимова. Сотрудники библиотеки «На Конной» тоже были приятно удивлены эрудированностью школьников. Победителем в этом состязании была признана команда «Женский коллектив», но все остальные участники игры тоже получили грамоты, а также сладкие новогодние подарки от «Ассоциации юристов России», которые им вручил председатель жюри, адвокат Александр Мухин.

Встреча закончилась просмотром документального фильма, в котором заключённые детской колонии рассказывают о своих переживаниях и предостерегают сверстников от необдуманных поступков.