Общество

Владимир Яников: Районы Псковской области не потянут в одиночку открытие «Точек роста»

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №10 Владимир Яников считает, что администрация Псковской области не хочет заниматься капитальным ремонтом школьных помещений для центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Как Владимир Яников сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, многие руководители районов не найдут необходимых сумм, чтобы самостоятельно провести такие работы.

«Вопрос о ремонте "Точек роста" я ставил на согласительной комиссии. И областная администрация эти необходимые работы возлагает на районы: муниципалитеты должны ремонтировать своими силами. Но ремонт одной "Точки роста" стоит полмиллиона рублей. У нас есть районы - и они с этим справятся, но далеко не всем это по плечу: подписали соглашение с администрацией, а денег катастрофически не хватает, - отметил депутат. - Область могла бы предусмотреть необходимые средства в бюджетах районов, дополнительно, но категорически отказалась. Поэтому что тут скажешь? Администрация Псковской области не хочет заниматься ремонтом школьных "Точек роста", я четко понял. А ведь что касается этих работ - там, к тому же, довольно жесткие условия. Даже краска должна быть соответствующая, определенного оттенка».

Владимир Яников также добавил, что считает сам проект удачным: «Сам проект - удачный, хороший. За федеральные деньги нам поставят качественное оборудование. Но есть такая проблема, что эти помещения не будут использоваться в полной мере, поскольку подразумевается дополнительные средства на открытие ставок для учителей, внеклассных работ, чтобы и после уроков эти кабинеты работали. Но эти ставки - не выделяются».

Напомним, депутат поднял этот вопрос, касательно ремонта, 11 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Добавим, что по планам в 2020 году в 60 школах и 14 учреждениях специального образования Псковской области появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».