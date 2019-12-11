Общество

Губернатор Псковской области вручил Виталию Гогунскому и Тихону Хренникову награды за участие в военной операции в Сирии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 11 декабря, вручил актеру Виталию Гогунскому и композитору Тихону Хренникову награды за участие в военной операции России в Сирии. Об этом на встрече со студентами ПсковГУ рассказал заместитель губернатора Николай Цветков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Замгубернатора поблагодарил гостей и заявил, что получение награды стало основной целью визита Гогунского и Хренникова в Псков. Со слов Николая Цветкова, они приняли участие в военной операции в качестве артистов, которые поддержали военный дух псковских десантников в Сирии.