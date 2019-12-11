Общество

Андрей Турчак вручил награды победителям Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети»

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак вручил награды 17 победителям Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» из Иркутской, Мурманской и Псковской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Совет Федерации на постоянной основе занимается поддержкой одаренных детей. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить ваших родителей и педагогов за то, что они развивают и поддерживают вас, учат родному языку. То, что вы делаете - это даже не работа, а состояние души. Этим надо жить. Это и есть сохранение генетического кода, который заложен во всех нас», - сказал Андрей Турчак, обращаясь к собравшимся.

В свою очередь сенатор Константин Долгов (Мурманская область) подчеркнул, что проект будет развиваться и дальше. «Благодаря ему вы получаете новых друзей, несете частичку культуры своих народов по стране. Очень здорово, что вы выполняете важную миссию. Проект, несомненно, будет и дальше развиваться, и я уверен, что увидим вас в Совете Федерации еще не раз», - сказал он.

Его коллега Сергей Брилка (Иркутская область) отметил, что регион уже поддерживает коренные и малочисленные народы в рамках двух программ. «Есть еще, над чем работать. Я думаю, что вы, подрастая, займетесь этой работой, потому что вам близко то место, где вы живете. Поэтому вы участвуете в таких серьезных конкурсах. Желаю вам новых успехов», - заключил сенатор.