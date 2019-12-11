Общество

Великолукские градоначальники поздравили жителей города с Днем Конституции

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации города Любовь Романов поздравили великолучан с Днем Конституции Российской Федерации.

«Примите сердечные поздравления с одним из важнейших государственных праздников - Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят Основной Закон нашей страны, установивший принципы построения государства, права и свободы его граждан.

Основы законодательства России, системы взаимоотношений между федеральным центром и регионами, социальной, экономической и бюджетной политики - все это базируется на положениях Конституции.

Соблюдение конституционных норм является гарантией развития федерализма, местного самоуправления и демократических институтов общества, способствует дальнейшему движению вперед нашей великой Российской державы.

Знать и уважать Конституцию страны, быть ответственными за судьбу Родины, добросовестно трудиться и стремиться внести свой клад в дальнейшее развитие Отечества - долг каждого гражданина России.

Уважаемые великолучане! Пусть этот праздник станет для всех нас символом могущества Российского государства, веры в его великое будущее! Желаем каждому жителю города воинской славы Великие Луки крепкого здоровья, добра, мира, благополучия, счастья и согласия в семьях! С праздником!» - говорится в поздравительном обращении.