Общество

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела в среду, 11 декабря, очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на мероприятии были рассмотрены наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи.

Первый вопрос повестки касался проведения в Псковской области социально-психологического тестирования подростков старше 13 лет. Как сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, процедуру тестирования в этом году в регионе прошли более 95% обучающихся 165 образовательных учреждений региона.

Второй темой, рассмотренной на заседании, стала реализация культурной политики на территории области. «Благодаря организации здорового, познавательного и творческого досуга все 770 учреждений культуры региона ведут работу среди детей и молодежи по профилактике таких асоциальных явлений, как наркомания, безнадзорность и правонарушения. Особенно популярны направления гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания юных граждан», - сообщила первый заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Анна Бударина.

Вера Емельянова оценила широкий спектр досуговых мероприятий в регионе и предложила активизировать индивидуально профилактическую работу по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комиссиях, в культурно-досуговую деятельность.

Заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов поделился результатами выполнения нормативов комплекса ГТО в регионе. Он подчеркнул, что к этой работе активно привлекаются и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Так, в 2019 году в выполнении нормативов ГТО приняли участие более 9 тысяч подростков. Из них 110 состоят в комиссиях по делам несовершеннолетних. Нормативы на знаки отличия комплекса ГТО выполнили 36 человек.

Первый заместитель губернатора отметила, что работа по внедрению комплекса ГТО среди детей, подростков и молодежи должна быть продолжена. Особое внимание вице-губернатор обратила на развитие и эффективное использование спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях.

Также участники заседания обсудили план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020 год и рассмотрели критерии оценки деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Псковской области.