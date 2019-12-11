Общество

В некоторых классах тазики стоят - Владимир Яников о состоянии крыши Черневской школы Гдовского района

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №10 Владимир Яников рассказал о состоянии кровли Черневской средней школы Гдовского района. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленте Новостей, он напомнил, что этот вопрос поднимал 11 декабря на очередном заседании согласительной комиссии по проекту областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«На согласительную комиссию я выносил вопрос по крыше Черневской школы, потому что проектно-сметная документация имеется в государственном управлении образования. Около года назад поступила, - отметил депутат. - В этой школе сейчас, как директор сказал, в некоторых классах приходится тазики ставить. Это стыдно, честно говоря. Надо решать вопрос, но пока он не сдвинулся с мертвой точки. Нужны деньги».

Также Владимир Яников добавил, что на заседании согласительной комиссии поднимал вопросы и по Яммской и Идрицкой средним общеобразовательным школам. «Вопросы были по нормативам. Сейчас норматив не соответствует деятельности этих школ. Надо увеличить количество средств. Получается, к концу каждого года школам денег не хватает, и наша обязанность - сразу же внести в бюджет такое количество средств, чтобы хватало», - заключил депутат.