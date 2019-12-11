Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для зимы
Как защитить дом и офис зимой?
Где отпраздновать корпоратив?
Машина как женщина
Монобизнес vs. многопрофильность
Горячие вакансии Псковского хлебокомбината
Господдержка для бизнеса
Старые Новые Песни - 2
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 11.12.2019 16:184 У семи нянек: кто спасет псковские памятники 11.12.2019 22:240 Три навеса установили на территории детсада «Чебурашка» на сэкономленные депутатами средства 11.12.2019 21:420 В некоторых классах тазики стоят - Владимир Яников о состоянии крыши Черневской школы Гдовского района 11.12.2019 21:250 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи 11.12.2019 21:030 Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам 11.12.2019 20:471 Владимир Яников: Опытных руководителей из соцсферы нельзя лишать тысячи рублей доплаты
 
 
 
Самое популярное 09.12.2019 20:221 «Медуза»: 5-летняя девочка всю жизнь провела в частной клинике, родители не забирают ее домой 08.12.2019 12:3113 Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан — губернатор Михаил Ведерников 08.12.2019 11:355 Продавец двухрублевой монеты за миллиард отказался от квартиры в центре Москвы 10.12.2019 10:323 Утверждены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2020 год 08.12.2019 14:562 Объявлено, кто стал новым настоятелем Святогорского монастыря
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Три навеса установили на территории детсада «Чебурашка» на сэкономленные депутатами средства

11.12.2019 22:24|ПсковКомментариев: 0

Установка трех теневых навесов на прогулочных площадках завершилась на территории детского сада компенсирующего вида № 2 «Чебурашка» на прошлой неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, деньги на эти цели в размере 350 тысяч рублей были выделены из средств, сэкономленных на расходах Псковской городской Думы.

«Мы рады, что это событие наконец произошло. Дело в том, что предыдущие навесы были установлены в 1975 году и сделаны из кирпича. Со временем кирпич стал крошиться и выпадать, находиться даже рядом с этими навесами стало опасно, поэтому мы их демонтировали. В 2014 году Роспотребнадзор выдал нам предписание, обязывая установить новые навесы, но тогда в бюджете города удалось изыскать на эти цели деньги лишь на один навес, а еще один помогли установить родители. Год назад мы рассказали о проблеме депутату по нашему округу Елене Полонской, но на тот момент бюджет уже был сверстан. И мы очень рады, что в этом году Елена Александровна не забыла о нашем садике и поспособствовала тому, чтобы решить нашу старую проблему», - рассказала заведующая детским садом Виолетта Кобак.

Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей - в том числе на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания Гордумы, освещении деятельности ПГД в СМИ. Все эти деньги были перераспределены между образовательными учреждениями города.

Так, еще один детский сад - №11 - дополнительно получил 850 тысяч рублей на установку теневых навесов, новых песочниц и «домиков», а также на обустройство спортивной площадки. По словам его заведующей Аллы Трухан, спортивная площадка уже практически готова, осталось лишь оборудовать ее воротами и сеткой.

До конца этой недели подрядчик планирует полностью завершить ее обустройство, а также закончить работы по установке двух теневых навесов. Что касается новых песочниц и «домиков», то, если фирма-поставщик не подведет, они будут установлены до конца этого года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какова ваша позиция по вопросу строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма?
В опросе приняло участие 442 человека
11.12.2019, 23:370 Телеканал ТНТ снял с эфира продолжение сериала «Слуга народа» с Зеленским 11.12.2019, 23:260 В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки 11.12.2019, 23:070 Чаще всего копить в России стремятся женщины старше 40 лет 11.12.2019, 22:510 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви
11.12.2019, 22:430 Путин поручил проработать вопрос о дополнительной материальной поддержке ветеранов в Год Памяти и Славы 11.12.2019, 22:380 Жители псковской «сталинки» опасаются, что их дом может рухнуть из-за капремонта 11.12.2019, 22:240 Три навеса установили на территории детсада «Чебурашка» на сэкономленные депутатами средства 11.12.2019, 21:580 Настоящее и будущее «ДСК» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН
11.12.2019, 21:420 В некоторых классах тазики стоят - Владимир Яников о состоянии крыши Черневской школы Гдовского района 11.12.2019, 21:250 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела наиболее эффективные меры профилактики преступности среди молодежи 11.12.2019, 21:030 Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам 11.12.2019, 20:471 Владимир Яников: Опытных руководителей из соцсферы нельзя лишать тысячи рублей доплаты
11.12.2019, 20:181 Псковские археологи поблагодарили волонтеров за участие в археологических экспедициях 11.12.2019, 19:590 Губернатор Псковской области вручил Виталию Гогунскому и Тихону Хренникову награды за участие в военной операции в Сирии 11.12.2019, 19:411 Сразу четыре заявки от Псковской области одобрены Фондом содействия реформированию ЖКХ 11.12.2019, 19:270 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: борьба за туриста - бессмысленная и беспощадная
11.12.2019, 19:153 Владимир Яников: Районы Псковской области не потянут в одиночку открытие «Точек роста» 11.12.2019, 19:040 Андрей Турчак вручил награды победителям Международного культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики. Дети» 11.12.2019, 19:002 При переводе земель из одной категории в другую следует проводить историко-культурную экспертизу - Виктория Деркач 11.12.2019, 18:400 Псковские археологи обеспокоены перспективами сохранности памятников археологии, обнаруженных на берегу Жижицкого озера
11.12.2019, 18:390 В Опочке водитель иномарки сбил двух пешеходов 11.12.2019, 18:300 Актер Виталий Гогунский спел известную песню из сериала «Универ» с псковскими студентами. ВИДЕО 11.12.2019, 18:150 Распродажа в «Супер фитнес» заканчивается уже сегодня 11.12.2019, 18:030 До +4 градусов потеплеет завтра днем в Псковской области
11.12.2019, 17:540 Виталий Гогунский рассказал студентам ПсковГУ, как выйти из творческого кризиса 11.12.2019, 17:452 Археолог Александр Михайлов «диагностировал» у «черных копателей» синдром Иванушки-дурачка 11.12.2019, 17:400 Музей-заповедник «Михайловское» удостоен «Звезды академика Лихачева» 11.12.2019, 17:340 Специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели уроки газовой безопасности в школах Псковского района
11.12.2019, 17:291 В Роскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете 11.12.2019, 17:280 Как сэкономить при покупке окон ПВХ? 11.12.2019, 17:140 В 2019 году 20% россиян ни разу не ездили в путешествие 11.12.2019, 17:090 Владимир Яников: Нужно выделять больше средств на подвоз школьников на внеклассные мероприятия
11.12.2019, 17:010 У 2084 памятников археологии Псковской области не определены границы 11.12.2019, 17:000 Госдума приняла в I чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным 11.12.2019, 16:480 Актер Виталий Гогунский и симфонический оркестр Псковской филармонии готовят совместный проект 11.12.2019, 16:480 Необходимость ремонта кровли Черневской школы обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета
11.12.2019, 16:430 ВЦИОМ: более 40% россиян заявили, что не доверяют врачам 11.12.2019, 16:380 Социальная защита детей-сирот в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 11.12.2019, 16:370 Виталий Гогунский поделился с псковскими студентами рецептом «наполеонной диеты» 11.12.2019, 16:350 ИК-3 оказывает услуги по изготовлению обрезного пиломатериала
11.12.2019, 16:260 Интерактив: Трата бюджетных денег впустую 11.12.2019, 16:184 У семи нянек: кто спасет псковские памятники 11.12.2019, 16:090 Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года» 11.12.2019, 16:040 В Себежской школе к 155-летию заменят все старые дверные и оконные проемы
11.12.2019, 16:003 Псковский археолог рассказал, почему они ищут находки там, где «все уже перекопано и найдено» 11.12.2019, 15:551 Круглый стол в защиту избитого в Любятово подростка прошел в Пскове 11.12.2019, 15:493 Разрушение двух курганных групп VI-X веков зафиксировано археологами в Псковской области в этом году 11.12.2019, 15:260 Собственникам предлагают гарантировать полную компенсацию за изъятие недвижимости
11.12.2019, 15:230 Псковский хлебокомбинат приглашает на работу 11.12.2019, 15:1911 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 11.12.2019, 15:161 Неизвестный памятник гражданской архитектуры XVII века обнаружили археологи на ближнем Запсковье 11.12.2019, 15:140 Псковская таможня предупреждает об очереди на границе в МАПП Бурачки
11.12.2019, 15:120 Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды на торжественном приеме в честь Дня Конституции РФ 11.12.2019, 15:090 Полевой сезон у псковских археологов в самом разгаре 11.12.2019, 14:561 Актер и музыкант Виталий Гогунский отметил потрясающее звучание псковского оркестра «Геликон» 11.12.2019, 14:520 Росфинмониторинг пресек деятельность 25 теневых площадок в 2019 году
11.12.2019, 14:380 Псковские таможенники не позволили французу вывезти из России старинную брошь 11.12.2019, 14:340 «Подстрочник» с Анастасией Ивановой. ВИДЕО 11.12.2019, 14:300 В Пскове пройдет лекция фотографа Элеоноры Миллер 11.12.2019, 14:220 В Пскове и Великих Луках обнаружены фальшивые купюры и монеты
11.12.2019, 14:210 Благоустройство территории псковского ГКЦ завершили установкой контейнерной площадки 11.12.2019, 14:181 82 владельца охотничьего оружия проверены в рамках операции «Охота» в Псковской области 11.12.2019, 13:592 Сбербанк сообщил об отражении 2000 хакерских атак за полгода 11.12.2019, 13:500 Центр юридической помощи «Земляки» помог многодетной великолукской семье не лишиться дома
11.12.2019, 13:421 Храм Козьмы и Дамиана с Примостья. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 11.12.2019, 13:400 Анатолий Копосов указал на проблему участия в соревнованиях детских спортивных общественных организаций 11.12.2019, 13:360 Пскович стал жертвой мошенников, взломавших соцсети его знакомой 11.12.2019, 13:340 Коньяк и косметику похитили из магазина в Острове
11.12.2019, 13:280 День открытых дверей пройдет в Институте социальных наук ПсковГУ 11.12.2019, 13:240 Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов оградят от непрошенных гостей к 2021 году 11.12.2019, 13:150 ОНФ организовал для студентов экскурсию-стажировку на псковскую «Славянку» 11.12.2019, 13:140 Возможность открытия кабинета врача-педиатра и врачебной амбулатории на дальнем Завеличье обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета
11.12.2019, 13:100 В Пустошке безработный мужчина подозревается в угоне машины 11.12.2019, 13:090 В Псковской области намерены скорректировать закон о доплатах руководителям государственных и муниципальных учреждений с большим стажем 11.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Анастасией Ивановой 11.12.2019, 12:570 Минтруд напомнил, когда чиновникам нельзя принимать подарки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.