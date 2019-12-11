Общество

Три навеса установили на территории детсада «Чебурашка» на сэкономленные депутатами средства

Установка трех теневых навесов на прогулочных площадках завершилась на территории детского сада компенсирующего вида № 2 «Чебурашка» на прошлой неделе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, деньги на эти цели в размере 350 тысяч рублей были выделены из средств, сэкономленных на расходах Псковской городской Думы.

«Мы рады, что это событие наконец произошло. Дело в том, что предыдущие навесы были установлены в 1975 году и сделаны из кирпича. Со временем кирпич стал крошиться и выпадать, находиться даже рядом с этими навесами стало опасно, поэтому мы их демонтировали. В 2014 году Роспотребнадзор выдал нам предписание, обязывая установить новые навесы, но тогда в бюджете города удалось изыскать на эти цели деньги лишь на один навес, а еще один помогли установить родители. Год назад мы рассказали о проблеме депутату по нашему округу Елене Полонской, но на тот момент бюджет уже был сверстан. И мы очень рады, что в этом году Елена Александровна не забыла о нашем садике и поспособствовала тому, чтобы решить нашу старую проблему», - рассказала заведующая детским садом Виолетта Кобак.

Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей - в том числе на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания Гордумы, освещении деятельности ПГД в СМИ. Все эти деньги были перераспределены между образовательными учреждениями города.

Так, еще один детский сад - №11 - дополнительно получил 850 тысяч рублей на установку теневых навесов, новых песочниц и «домиков», а также на обустройство спортивной площадки. По словам его заведующей Аллы Трухан, спортивная площадка уже практически готова, осталось лишь оборудовать ее воротами и сеткой.

До конца этой недели подрядчик планирует полностью завершить ее обустройство, а также закончить работы по установке двух теневых навесов. Что касается новых песочниц и «домиков», то, если фирма-поставщик не подведет, они будут установлены до конца этого года.