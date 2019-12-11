Общество

12 декабря отмечается День Конституции России

В России сегодня празднуют День Конституции. 26 лет назад, 12 декабря 1993 года, на всенародном референдуме россияне проголосовали за Конституцию Российской Федерации. Одновременно проходили и выборы в парламент нового образца, двухпалатную структуру которого - Государственную Думу и Совет Федерации - определил Основной закон.

12 июня 1990 года в нашей стране была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В документе было закреплено новое название - Российская Федерация и заявлено о необходимости принятия новой Конституции России.

В 1993 году президент РФ Борис Ельцин созвал Конституционное совещание для разработки новой Конституции. В его работе приняли участие представители политических партий и движений, учёные, народные депутаты России и другие.

12 декабря 1993 года одновременно с выборами законодательного органа России - Федерального Собрания, было проведено всенародное голосование по принятию Конституции.

Конституция Российской Федерации 1993 года вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» - 25 декабря 1993 года.

Новая Конституция существенно изменила структуру высших органов государственной власти, последовательно проводя принцип разделения властей. Конституция - основной закон государства - является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В Конституции прописан весь политический ландшафт страны, ее важнейшие институты, чётко указано разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, учреждён пост главы государства - гаранта Конституции. История же становления современного российского парламентаризма отражает основные события и вехи постсоветской жизни.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее - на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее - на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона страны. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов - это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т. д.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в день Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12.00 до 20.00.

Накануне в Приказных палатах в Пскове прошел торжественный прием. В преддверии Дня Конституции Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников впервые вручил региональные награды «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области».