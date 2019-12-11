Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штрафы для компаний могут повысить в десятки раз. Новые размеры взысканий заложены в проект редакции Кодекса об административных правонарушениях (есть в распоряжении «Известий»).

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Впрочем, предусмотрено и увеличение штрафов для самих проверяющих - до 5-7 тыс. рублей (сейчас 3-5 тыс.) для должностных лиц за несоблюдение законодательства, за грубое или повторное нарушение - 50-70 тыс. (сейчас - 5-10 тыс.).

Еще одна предлагаемая санкция - взыскание до 15 тыс. рублей для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

При этом на бизнесменов могут распространить правило о 50%-й скидке при своевременной оплате штрафа.