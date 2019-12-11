Общество

Прокуратура Пскова нашла нарушения в деятельности ТСЖ «Набат»

Прокуратурой города Пскова при проведении проверки соблюдения законодательства о размещении сведений в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ТСЖ «Набат» выявлены нарушения требований названного законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, ТСЖ «Набат» не размещена информация о товариществе, об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние.

По данному факту прокурором в отношении председателя правления ТСЖ «Набат» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Материалы проверки направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № 43 г. Пскова.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес председателя правления ТСЖ «Набат» внесено представление.