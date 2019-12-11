Общество

Директор псковского «КБК-Производство» оштрафован за нарушение трудового законодательства

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Пскова установлено, что ООО «КБК-Производство», занимающегося обработкой древесины, нарушены требования трудового законодательства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, проверка показала, что не всем сотрудникам выданы средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также не ведутся личные карточки работников по выдаче средств индивидуальной защиты.

По данному факту заместителем прокурора города в отношении директора ООО «КБК - Производство» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

3 декабря постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области директор ООО «КБК-Производство» признан виновным в совершении данного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.