Общество

Проход по Ольгинской набережной в Пскове откроют к 25 декабря

«Безобразием» считают псковичи перекрытие прохода по Ольгинской набережной и улице Коммунальной, которое вызвано строительством в данном районе зданий районного суда. Об этом горожанин Виктор Васильев сообщил в обращении, размещенном на портале губернатор60.рф.

Как следует из разъяснения, сделанного главой администрации города Александром Братчиковым, проход перекрыт временно - в процессе выполнения работ по выносу сетей ливневой канализации из-под пятна застройки строящегося здания для Псковского районного суда и Управления судебного департамента и органов судейского сообщества Псковской области. Сделано это в соответствии с рабочей документацией и в целях соблюдения требований техники безопасности, пишет «МК в Пскове».

Выполнение работ планируется завершить в срок до 25 декабря.

От имени администрации города Пскова Александр Братчиков принес жителям города извинения за доставленные неудобства.