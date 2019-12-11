Общество

«Роскачество» дало рекомендации по выбору новогодних салютов

В преддверии новогодних праздников специалисты «Роскачества» дали рекомендации по выбору салютов. Они опубликованы на сайте организации, пишут «Известия».

По данным специалистов, салюты стоит покупать только в специализированных точках продаж, где могут предоставить документы, подтверждающие происхождение изделия. Покупать подобную продукцию в стихийных палатках не рекомендуется. Потребитель имеет право запросить сертификат соответствия - добросовестный продавец не может не иметь его.

Эксперты рекомендуют при покупке проверить целостность коробки - от этого зависит, сработает ли заряд и насколько безопасно его хранить и перемещать. Для этого ее нужно слегка потрясти на расстоянии вытянутой руки: если из нее высыпается пиротехнический состав, упаковка повреждена.

В «Роскачестве» отмечают, что фейерверки не продаются в магазинах - это продукция промышленного масштаба, а не для бытового использования. А привычный всем салют, который самостоятельно запускают во дворах и на площадках, называется «пиротехническим изделием бытового назначения».

Добавляется, что от количества зарядов, размера и калибра зависит, насколько разнообразным и красочным будет салют. Специалисты рекомендуют выбирать изделие с короткими интервалами между выстрелами и большим калибром, иначе есть риск, что салют будет долгим, с большими паузами, но маленьким и некрасочным.