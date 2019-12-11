Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России отметили День Конституции РФ

Сегодня на плацу Псковского филиала академии состоялось торжественное построение личного состава, посвященное 26-летию Конституции Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в мероприятии приняли участие представители Избирательной комиссии Псковской области и Совета ветеранов Псковского филиала академии, которые напомнили сотрудникам и курсантам о важности этого дня в новейшей истории государства Российского.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин пожелал всем чтить и уважать Основной закон своей страны и наградил ряд сотрудников и курсантов благодарственными письмами.

Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции, которая была принята в результате всенародного голосования в 1993 году. С 1994 года, согласно Указу Президента России, этот день был объявлен государственным праздником. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.