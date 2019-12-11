Общество

Александр Котов: Конституция - действенный законодательный инструмент, задающий вектор развития государства и общества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравляет жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

«Конституция - основополагающий закон, принятый многонациональным народом Российской Федерации всенародным голосованием. Поддержав конституционные принципы, мы сделали выбор за права и свободы человека, за гражданский мир и согласие, за самоопределение народов и суверенную государственность России, за развитие нашей страны как демократического, правового и социального государства.

На всей территории нашей страны Конституция обладает высшей юридической силой - каждый принимаемый нормативный правовой акт, начиная от федерального и заканчивая муниципальным уровнем, должен соответствовать букве и духу Конституции. Это значит, что Конституция - не просто свод фундаментальных норм, а действенный законодательный инструмент, задающий вектор развития государства и общества.

Соблюдая и уважая Конституцию, мы обязательно будем двигаться вперёд на пути к процветанию России!» - говорится в тексте поздравления.