Общество

Сергей Гусев поздравил великолучан с Днем Конституции

Секретарь МО ВПП «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил великолучан с Днем Конституции Российской Федерации.

«Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!

Более двадцати пяти лет наша страна уверенно движется вперед по пути развития, укрепления государственности и общественного согласия, опираясь на принципы, заложенные в Основном Законе Российской Федерации.

Конституция закрепила статус России как демократического, федеративного, правового и социального государства, где главным источником власти выступает единый многонациональный российский народ и высшей ценностью является человек, его права и свободы.

В условиях новых серьёзных вызовов и угроз, с которыми сталкивается Россия сегодня, соблюдение Основного Закона гарантирует сохранение гражданского мира и согласия в нашем обществе, упрочение исторически сложившегося народного единства, поддержание законности и правопорядка.

Провозглашая права человека и гражданина как высшие, незыблемые ценности, Конституция определяет ключевые направления политического, экономического и социального развития нашей страны, государственных и правовых институтов России.

Убежден, что уважая Основной Закон государства, традиционные ценности нашего Отечества, всеми силами способствуя развитию и процветанию своей малой Родины и страны, каждый из нас сможет внести вклад в успешное будущее города Великие Луки и нашей Великой державы.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успехов в созидательном труде на благо России!» - пишет в поздравлении Сергей Гусев.