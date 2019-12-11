Общество

Россиян предупредили о волнах холода зимой

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» заявил, что жителей нескольких регионов России ожидают волны холода.

Точно предсказать, в какие именно дни стоит ожидать такие изменения, нельзя, подчеркнул Вильфанд. Он назвал два фактора, влияющих на прогнозы: индекс североатлантического колебания и индекс арктического колебания.

В нынешнем году, по прогнозам синоптиков, будет отрицательная фаза североатлантического колебания. Это означает частные нарушения зональной циркуляции.

«Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», - рассказал он.

Как рассказал Вильфанд, скачки температуры будут по всей России. Он пояснил, что существует понятие «первый синоптический район» и все районы страны, которые в него входят будут подвержены перепаду температур.

Неоднородной погода будет в части Красноярского края, в западной Сибири, а также на европейской территории страны.

«Значит в какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода», - пояснил он.

Затем, как отметил Вильфанд, погода сменится на прямо противоположную.