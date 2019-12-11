Общество

В Великих Луках активно готовятся к встрече Нового года

В Великих Луках активно готовятся к встрече Нового года. Такая информация прозвучала в рамках ежемесячного общегородского совещания. Руководители различных ведомств и предприятий Великих Лук подвели итоги работы в ноябре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. «В уходящем году Великие Луки жили стабильно и уверенно. Это касается и ведущих отраслей экономики города», - сообщил глава города Николай Козловский.

Спокойствие великолучан охраняли сотрудники городского отдела полиции. За прошедший месяц они возбудили 142 уголовных дела, преимущественно по кражам чужого имущества. Особое внимание стражи порядка обращают на участившиеся случаи мошенничества с банковскими картами. Чаще всего люди сами сообщают злодеям данные счетов. Так, 11 ноября жительница города перевела на счет мошенников более 250 тысяч рублей. Об этом сообщил и.о. заместителя начальника ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Калинин.

Полицейским предстоит работать в усиленном режиме в период праздничных выходных. К проведению рождественских и новогодних мероприятий готовится и весь город. Развлекательную программу готовят учреждения культуры. Как сообщила председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк, в период новогодних праздников учреждения культуры предлагают большую, разнообразную программу: концерты, выставки, подготовлены мероприятия для дошкольников, для младших школьников, взрослых. Пройдет пять губернаторских елок. Основное мероприятие - открытие городской елки состоится 26 декабря в 18.00.

После больших новогодних выходных, 17 января, великолучане отметят 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Этой дате будет посвящен цикл торжественно-памятных мероприятий.