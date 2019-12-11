Общество

В Пскове начат прием заявок на участие в «Круг Благотворителей»

Фонд развития местного сообщества «Добрый город» объявляет о начале приема заявок на участие в фандрайзинговом мероприятии «Круг Благотворителей», который состоится в Пскове в феврале 2020 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, «круг благотворителей» - это событие, на котором горожане могут поддержать три некоммерческих проекта. БФ «Добрый город» с 2018 года организовал 5 таких мероприятий в 4 городах и поселках Псковской области, в ходе которых было собрано 436800 рублей в поддержку 10 проектов. Все проекты к настоящему моменту уже реализованы.

Со своим проектом в «Круге благотворителей» могут участвовать как некоммерческие организации, так и представители общественных инициатив, т.е. и юридические и физические лица. К участию в конкурсе принимаются проекты, которые будут реализованы на территории Пскова или Псковской области. Сумма, запрашиваемая на реализацию проекта не должна превышать 50000 рублей, при этом необходимо учесть, что в «Круге благотворителей» можно собрать больше или меньше необходимого. Поэтому важно, чтобы проект мог быть реализован с меньшими или большими затратами (например, учитывая гибкие сроки, количество участников или объектов).

Содержание проектов не ограничено - это могут быть как мероприятия, создание объектов, так и оперативная поддержка. Также важно, чтобы проекты были не слишком локальными - даже если они проводятся в одной конкретной деревне или городе, это должно быть понятным и актуальным для людей, которые там не живут.

Срок реализации проекта – 2020 год. По окончании проекта нужно будет сделать отчет перед клубом благотворителей.

Заявки на участие проектов в «Круге благотворителей» принимаются до 20 января 2020 года (включительно) по электронной почте csdpr@csdpr.ru. В течение недели после установленного срока предложения будут рассмотрены и выбраны три участника «Круга благотворителей». Далее Фонд совместно с участниками продолжит работу над деталями, визуальными материалами и презентациями.

По вопросам оформления заявки можно обратиться на почту nadya.nikolenko@gmail.com или по телефону 8 8112 291092. Саму форму заявки можно скачать на сайте БФ «Добрый город» или в социальных сетях Фонда.