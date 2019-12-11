Общество

В одной из колоний Псковской области пресечена попытка доставки запрещенных предметов

В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудниками оперативного одела и отдела охраны ИК-3 УФСИН России по Псковской области была предотвращена попытка доставки на территорию исправительного учреждения 12 мобильных телефонов и 3 зарядных устройств, спрятанных ухищренным способом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

При досмотре автомобиля на КПП по пропуску автотранспорта в прицепе (емкости для пищевых отходов) в двух свертках черного цвета, обмотанных скотчем и прикрепленных к боковой стенке емкости с помощью магнитов, было обнаружено и изъято 12 мобильных телефонов и три зарядных устройства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Добавим, приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы является пресечение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.