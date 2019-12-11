Общество

Стало известно, кто войдет в состав Общественной палаты Пскова от главы города

Стало известно, кто войдет в состав Общественной палаты Пскова от главы города. В соответствии с постановлением, подписанным главой Пскова Еленой Полонской, утвержден следующий состав членов Общественной палаты муниципального образования «город Псков» от главы города: учитель, социальный педагог, школьный инспектор лицея № 4 «Многопрофильный» Екатерина Андреева; экс-глава администрации Пскова Александр Прокофьев, учитель школы №24 Ольга Замирская; настоятель храма Александра Невского, митрофорный протоиерей Олег Тэор; адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Анна Здановская.

Напомним, прием заявок для желающих войти в состав Общественной палаты Пскова стартовал 23 октября.

Общественная палата Пскова - коллегиальный общественный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пскова, с органами местного самоуправления города Псков в целях учета потребностей и интересов жителей города Пскова, привлечения граждан и организаций к решению вопросов местного значения. Общественная палата является субъектом общественного контроля.

Срок полномочий членов Общественной палаты - 3 года со дня первого заседания. Состав формируется из 5 граждан, утверждаемых главой города Пскова, 5 представителей общественности, избираемых Псковской городской Думой, и 5 граждан, избираемых членами Общественной палаты, утвержденными главой города Пскова, и членами Общественной палаты, избранными Псковской городской Думой.