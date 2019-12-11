Общество

Кабмин определил потребность в иностранных работниках на 2020 год

Россия в 2020 году привлечет на работу иностранцев почти на 30% меньше, чем в 2019-м, - 104 993 человека. Это следует из постановления, размещенного на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Документом определена потребность в привлечении в 2020 году иностранных работников, прибывающих в страну на основании визы. В том же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан.

«96,5% потребности, определённой на 2020 год, составляют квалифицированные иностранные работники», - говорится в справке к документу.

Принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестпроектов, таких как строительство космодрома Восточный, газопровода «Сила Сибири», считают в кабмине.

Правительство ежегодно определяет, сколько Россия может принять трудовых мигрантов с учётом социально-экономической ситуации и на основании предложений регионов. Потребность в иностранных работниках на 2019 год была установлена на уровне 144,58 тыс. человек.