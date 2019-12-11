Общество

Сигареты на 40 миллионов рублей обнаружили псковские таможенники

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Бурачки Псковской таможни на российско-латвийской границе пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) табачных изделий, сокрытых от таможенного контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, грузовой автомобиль выезжал с таможенной территории ЕАЭС в Латвию. Согласно товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещалась щепа и топливные брикеты. Сотрудники таможни осмотрели транспортное средство с применением служебной собаки. Немецкая овчарка по кличке Диастар, обученная поиску табачных изделий, обозначила возможное их наличие в грузовом отсеке автомобиля. По результатам таможенного досмотра выявлено, что за указанным товаром размещено 2249 коробок с сигаретами. Общее количество выявленной подакцизной продукции составило 899 600 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

«За тремя тоннами щепы и древесных брикетов не удалось прикрыть шестнадцать тонн сигарет. Сложнее и эффективнее аппарата, чем нос собаки, человек еще не изобрел. - отметил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок, - Это выявление подтверждает, что различные ухищрения и попытки правонарушителей замаскировать сигареты и обойти таможенное законодательство "не сработают". На границе их ожидает безжалостный и беспристрастный нос "четвероногого сотрудника". И служебная собака не ошибется. А нарушитель понесет заслуженное наказание».