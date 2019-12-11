Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие выпуска - публицист Константин Калиниченко, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и главред газеты «Курьер» Олег Константинов - будут говорить на актуальные темы общественно-политической повестки, в том числе обсудят резонансную ситуацию вокруг нападения на 15-летнего подростка в Любятово, который в результате избиения получил серьезную черепно-мозговую травму. Это преступление актуализировало тему жестокости в подростковой среде.

Что это - не более чем единичный пример или это система, и везде так? Знаем ли мы, что реально происходит в молодежной среде? Кто виноват — родители, учителя, общество, власть? И что делать?

Если вам есть, что сказать по этой теме, если вас беспокоит ситуация с подрастающим поколением, звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.