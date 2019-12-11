Общество

Бывший руководитель Пустошкинского хлебокомбината привлечен к административной ответственности

Прокуратурой Пустошкинского района проведена проверка соблюдения законодательства о банкротстве в ООО «Пустошкинский хлебокомбинат». Проверкой установлено, что при наличии у хлебокомбината признаков неплатежеспособности бывшим руководителем предприятия не исполнена обязанность по подаче в арбитражный суд заявления о признании предприятия банкротом, чем нарушены требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По результатам проверки прокурором района в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении: неисполнение руководителем юридического лица обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о банкротстве), которое направлено для рассмотрения в налоговые органы.

Постановлением МИФНС России №6 по Псковской области бывший руководитель ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» признан виновным в совершении указанного административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей.