Общество

В Гуманитарном лицее Пскова прошел урок, посвященный Дню Конституции

Урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации, прошел 12 декабря в Гуманитарном лицее Пскова. Его провели активисты местного отделения «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Слушателями стали 30 девятиклассников. Депутат Псковского областного Собрания, член городского политсовета «Единой России» Алексей Васильев рассказал ребятам об основном законе государства и ответил на интересующие их вопросы.

В ходе встречи всем учащимся были вручены экземпляры Конституции РФ.