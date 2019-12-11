Общество

Проект «Чистая страна» продолжает повышать экограмотность псковских школьников

В Пскове партпроект «Чистая страна» продолжает повышать уровень экологической грамотности школьников. 12 декабря в Ольгинской гимназии активисты «Единой России» организовали очередной урок по раздельному сбору мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Наше отделение партии ведет планомерную работу по обучению подрастающего поколения основам экологии. В итоге через знания мы и придем к фактической чистоте улиц, дворов и подъездов, а если говорить более масштабно - к решению проблемы с загрязнением окружающей среды», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов.

«Урок экологии» для 30 пятиклассников провел приглашенный партией специалист, представитель регионального оператора по обращению с ТКО Павел Шевчук. Он рассказал, как правильно сортировать отходы, и пояснил, что в перспективе это позволит эффективнее их перерабатывать.

В завершение встречи активисты партпроекта «Чистая страна» раздали ребятам тематические листовки.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.