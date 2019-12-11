Общество

Ольга Евстигнеева: В регионе наблюдается положительная тенденция сокращения числа детей-сирот

На сегодняшний день на учете в органах опеки и попечительства Псковской области состоит порядка 2150 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что практически в 2 раза меньше, чем в 2008 году, когда на учете числилось 5200 детей.

Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции, посвященной итогам работы регионального комитета.

По ее словам, в настоящий момент около 91% детей-сирот из общего числа состоящих на учете находятся на на воспитании в приемных семьях.

Таким образом, около 160 детей воспитываются в организациях для детей-сирот и обучаются в учреждениях профессионального образования.

Ольга Евстигнеева отметила еще одну положительную тенденцию - на 14,2% сократилось количество детей в региональном Банке данных детей-сирот.

«К сожалению, сейчас в региональном Банке у нас остались взрослые дети, подростки от 12 до 18 лет, это трудноустраиваемая категория, и дети с особенностями развития», - пояснила она.

В ходе пресс-конференции руководитель регионального комитета по соцзащите отметила, что по сравнению с прошлым годом количество пристраиваемых детей в регионе увеличивается, а количество выявленных уменьшается.