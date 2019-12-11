Общество

Жителей Великих Лук, Печор и Гдовского района уличили в фиктивной регистрации иностранцев

На территории Псковской области полицией установлены лица, подозреваемые в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по имеющимся сведениям, не работающая великолучанка 1961 года рождения в доме по улице Металлистов в Великих Луках осуществила фиктивную постановку на миграционный учет четырех граждан Республики Беларусь. Она дала признательные показания.

В Гдовском районе местная 54-летняя жительница осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Узбекистан. Подобное нарушение выявлено и в городе Печоры. По данным фактам проводятся проверки.