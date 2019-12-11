Общество

Тест на знание Конституции провели для учащихся колледжей и старших классов школ Пскова

Тестирование на знание основного закона страны организовала в Пскове депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Лидия Драгунова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, с 4 по 11 декабря свои знания в области конституционных прав и обязанностей проверили более 1200 человек – учащиеся колледжей и старших классов школ № 10 и № 24. На следующий неделе, 18 и 20 декабря, тест пройдут представители других образовательных учреждений города.

«Тест был анонимный, каждый запоминал свой индивидуальный номер теста. Именно по нему учащиеся смогут узнать свои результаты. Лучшие будут отмечены благодарственными письмами и призами», - уточнила Драгунова.