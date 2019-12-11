Общество

Псковские профсоюзы направили губернатору письмо о проблемах педагогов

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова письмо, в котором представлены проблемы педагогических работников Псковской области, направленные в адрес организации в рубрике «Есть сигнал!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращениях, поступивших в адрес Псковского облсовпрофа от педагогических работников в рубрике, поднимаются следующие вопросы:

вопросы оплаты труда учителей, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ОГЭ

начисление стимулирующих выплат в дошкольных образовательных учреждениях

обеспокоенность педагогов дополнительного образования переводом персонифицированное финансирование дополнительного образования

оплата проверки тетрадей педагогам - предметникам

доставка учителей и подвоз школьников в ряде районов

платная доставка учащихся в Великолукскую кадетскую школу из окрестных населенных пунктов.

Напомним, что рубрика «Есть сигнал!» позволяет в случае нарушения трудовых прав на условиях анонимности через профсоюз как посредника обращаться с заявлениями.

Обратиться можно:

в личные сообщения группы Псковского областного совета профсоюзов ВКонтакте,

через WhatsApp или Viber по номеру: +7(921) 113-26-22.

Профсоюзная сторона гарантирует анонимность общения. Оно будет обработано и суть проблемы будет доведена до сведения ответственного чиновника или другого ответственного лица. На сайте Псковского облсовпрофа в рубрике «Есть сигнал!» будут публиковаться обращения, требования и ходатайства облсовпрофа, созданные по результатам обработки сигналов граждан, а также реакция на них работодателей и органов власти.