Псковские профсоюзы направили губернатору письмо о проблемах педагогов

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова письмо, в котором представлены проблемы педагогических работников Псковской области, направленные в адрес организации в рубрике «Есть сигнал!».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращениях, поступивших в адрес Псковского облсовпрофа от педагогических работников в рубрике, поднимаются следующие вопросы:
Напомним, что рубрика «Есть сигнал!» позволяет в случае нарушения трудовых прав на условиях анонимности через профсоюз как посредника обращаться с заявлениями.
Обратиться можно:
Профсоюзная сторона гарантирует анонимность общения. Оно будет обработано и суть проблемы будет доведена до сведения ответственного чиновника или другого ответственного лица. На сайте Псковского облсовпрофа в рубрике «Есть сигнал!» будут публиковаться обращения, требования и ходатайства облсовпрофа, созданные по результатам обработки сигналов граждан, а также реакция на них работодателей и органов власти.