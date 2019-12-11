Общество

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз 20 тонн шрота, который следовал в Ленобласть

В Невельском районе в деревне Лобок, расположенной на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации, должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям были выявлены нарушения ветеринарного законодательства при проведении ветеринарного контроля 20 тонн рапсового шрота. Корм, выработанный предприятием Смоленской области, перевозился автомобильным транспортом в адрес сельскохозяйственного производственного кооператива «Кобраловский», расположенного в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами управления были выявлены нарушения ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и на бумажных носителях, утвержденных приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации №589 от 27.12.2016. В ветеринарном свидетельстве отсутствовала информация о маркировке товара, кроме того, информация о дате изготовления продукции, указанная в документе, не соответствовала дате, заявленной в удостоверении качества.

Также при проведении ветеринарно-санитарного досмотра специалистами ведомства было установлено отсутствие на мешках маркировочных этикеток, содержащих информацию о наименовании товара, производителе, дате выработки, сроке годности, условиях хранения и транспортировки, что является нарушением требований Технического регламента «Требования к безопасности кормов и кормовых добавок».

Перемещение 20 тонн рапсового шрота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.