Общество

Российским школьникам предлагают урезать летние каникулы

Снизить нагрузку на школьников и рационально распределить учебные часы поможет сокращение длительности летних каникул. Об этом News.ru рассказал заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по образованию и науке Алексей Майоров.

Также депутат отметил, что сделать это будет очень сложно в силу того, что учащиеся и учителя привыкли отдыхать все лето.

«Мы можем столкнуться с сопротивлением как со стороны школьников, так и со стороны преподавателей. Один из больших плюсов работы учителя - возможность уходить на полноценный трёхмесячный отдых. Более того, есть еще каникулярный месяц в течение года», — пояснил Алексей Майоров.

При этом Майоров отметил, что большую нагрузку на школьников создает длинная третья четверть. Более рациональным подходом он назвал обучение по принципу пять недель через одну. «Если и вводить какие-то изменения, нужно это делать поэтапно», — заключил Алексей Майоров.