Общество

Более 70 млн рублей получит Псковская область за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти

За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Псковская область получит от правительства Российской Федерации более 70 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства России подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего субсидия будет направлена в 71 регион. Общая сумма выделенных средств составляет 5 млрд рублей.

Трансферты из федерального бюджета предоставляются на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд субъектов России. Федеральные средства распределены между регионами как по сводной оценке достижения значений показателей, так и по результатам работы экономического, социального и внутриполитического блоков.

Напомним, что ранее правительство Российской Федерации сообщило о выделении Псковской области гранта в размере более полумиллиарда рублей. Регион вошел в перечень 50-ти лучших регионов по эффективности деятельности высших должностных лиц.