Общество

Елена Даньшова: Надеемся, скоро сотрудники школы будут брать сведения из одной базы

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №9, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 Елена Даньшова подвела итоги уходящего года. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей она рассказала, что удалось сделать на своем округе, а что - только предстоит. Также парламентарий поделилась мнением о значимых инициативах в сфере образования, с которыми работает региональный парламент.

- Что в этом году успели сделать на территории избирательного округа №9?

- У меня достаточно большой округ, куда входит густонаселенный микрорайон Дружба. По этому округу провели серьезную работу. Благоустроили практически все дворы. В рамках проекта «Городская среда» благоустроили детские площадки, оборудовали спортивные площадки на территории моей школы №12. Закончили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса отрытого типа. В течение 5 лет шли переговоры по поводу выделения средств. При поддержке губернатора, конечно же, были выделены и федеральные, и региональные деньги. Сейчас доделываем современную спортивная площадку для всех жителей микрорайона Северный: будут поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадка для воркаута. В рамках реализации нацпроектов, совместно с региональными и местными властями, практически решили проблему с дошкольными группами: c местами в дошкольных образовательных учреждениях от 3 лет. В микрорайоне Дружбы открыли ясельные группы на 80 мест, это новый комфортный современный детсад. Также на территории Дружбы подготовили место для строительства площадки нового детсада, на 140 мест. Так, сможем решить проблему с местами в дошкольных образовательных учреждений.

- Какие планы в отношении избирательного округа есть на следующий год?

- Хотелось бы заняться программой газификации. Газификация - это самая острая проблема нашего частного сектора. Но пока подвижек нет, стоим на прежнем уровне. Что касается текущих вопросов по ремонту дорог, водовода - все делаем с помощью выделенных средств и старания местных властей. Также есть много пожеланий по реконструкции нашей городской поликлиники №2, потому что она тесная: не вмещает всех. Мы будем прорабатывать этот вопрос на уровне региональных властей, совместно с комитетом по здравоохранению. Кроме того, 1 сентября 2020 года откроет двери старый корпус школы №6 - это частично решит проблему со второй сменой. Помещение было в аварийном состоянии, но сейчас идет ремонт.

- Председатель облсобрания Александр Котов и партийцы «Единой России» говорили в этом году, что нужно снять отчетную нагрузку с учителей. Согласны ли вы с этим?

- Я - педагог с 30-летним стажем, и хочу сказать, что есть тот норматив документов, который является обязательным для учителя. Это некий стандарт, который в советское время был всегда: план урока, тематическое планирование рабочей программы, план воспитательной работы. Это тот стандарт, который входит в профессиональные обязанности, которые никто не отменял и отменять не будет. Но подчас у нас происходит дубляж: когда учитель вынужден делать дополнительные отчеты, справки и так далее. Конечно, это нужно убирать. И сейчас мы переходим на цифровые образовательные ресурсы, в том числе по отчетности. Поэтому, думаю, что отчетная нагрузка будет снижаться, и тенденция к этому идет. Потому что есть региональные базы, из которых мы можем выбирать какие-то определенные показатели. Хочу сказать, что у нас нагрузка увеличилась именно на административный персонал: столько мониторинга, отчетов, документов. И цифровая среда должна нам помочь, ведь мы должны больше заниматься с детьми, с их родителями, сосредоточиться на образовании. Надеемся, вскоре сможем необходимые данные брать из одной базы. В эстонских школах уже так делают.

- Как идет работа над реализацией этой инициативы?

- Эту инициативу мы обсуждали на уровне министерства образования. В прошлом году было 2 встречи. Я как директор школы и депутат облсобрания участвовала в 2 встречах. Одна была в министерстве образования, с министром Ольгой Васильевой. И в отношении бумажной нагрузки на учителей министр нас поддерживает. Вторая встреча была в Совете Федерации. И, когда я приехала с этих встреч, на уровнях комитета, рабочей группы, фракции эти вопросы обсуждали. Для того, чтобы инициатива вышла на федеральный уровень, нужно все прорабатывать в министерствах. Там созданы рабочие группы, которые, действительно, работают. Даже часто просят нас мониторить какую-то ситуацию. Думаю, неслучайно: собирают сведения, чтобы появился нормативный документ. Поэтому надеемся, что летающие в воздухе идеи найдут свое поле для реализации. Надеемся, что так произойдет и со снятием отчетной нагрузки.

- Что можно сказать об отведенных на образование средствах в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов?

- Цифры бюджета - в рамках нынешнего года - это контрольные цифры. Думаю, еще будут озвучены дотации на нацпроекты. Потому что задумок очень много: строительство новых школ, спортивных площадок, ремонт и реконструкция. Бюджет - социально-ориентированный. По образованию - оптимистичный. Поэтому, в рамках работы по нацпроектам, будем все реализовывать.

- Что в отношении образования рассматривают на заседаниях согласительной комиссии по проекту областного бюджета?

- В этом году я лишь слежу за согласительной комиссией. Рассматривают и глобальные вопросы, и частного плана, как по Кузнецкой школе. Один из важных вопросов - подготовка к государственной итоговой аттестации. Так, 4 декабря мы написали итоговое сочинение, которое является допуском к итоговой аттестации выпускников. Сейчас выходим на финишную прямую и готовимся к государственной итоговой аттестации. Добавлю, президент задал нам посыл по работе над национальными проектами. Сейчас - это самое главное!