Общество

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию сократились в два раза из-за неурожая

Объем поставок мандаринов из Абхазии в Россию в текущем году сократился почти на 50% из-за снижения урожая, сообщает «Интерфакс».

Руководитель пресс-службы Сочинской таможни Марина Жупанова сообщила, что с начала октября по 11 декабря в Россию из Абхазии импортировано более 6 тысяч тонн мандаринов. В прошлом году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено 12 тысяч тонн. В этом году наблюдается снижение товаропотока мандаринов из соседнего государства примерно на 50%, сказала представитель Сочинской таможни.

Она отметила, что ежедневно через российско-абхазскую границу проходит до 100 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

По ее словам, цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке, в сжатые сроки.

Абхазия за время «мандаринового сезона» 2018-2019 года (октябрь-февраль) на фоне резкого увеличения урожая экспортировала в Россию 36,9 тыс. тонн плодов против порядка 6 тыс. тонн мандаринов в предыдущий сезон.