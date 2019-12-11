Общество

Исследование: Большая часть убийств и тяжких телесных повреждений происходит в маргинальных слоях

Европейский университет в Петербурге провел исследование, вывод которого заключается в том, что основная масса тяжкого насилия (убийства и тяжкие телесные повреждения) совершается внутри маргинальных слоев. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты рассказали, что на безработных и «занятых физическим трудом» приходится 77,5% зарегистрированных насильственных преступлений. Безработные — жертвы 66% всех преступлений, а рабочие — 18,2%. Доля преступников-безработных составляет 68,7%, рабочих — 20,2%.

По данным исследования, девять из десяти случаев криминального насилия являются бытовыми и совершаются «в жилье и рядом с ним: лифтах, подъездах, дворах». Эксперты отмечают, что чем ниже социальный статус жертвы, тем выше вероятность криминальной травмы или смерти именно в жилье. Помимо этого, более 70% преступников в момент совершения преступления находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Коммерсантъ» уточняет, что это исследование не подтверждает версию о том, что доминирующую долю жертв домашнего насилия составляют женщины и дети. По данным экспертов, на эти две группы в сумме приходится 23% всех случаев серьёзного криминального насилия, а типовая жертва тяжкого насилия — трудоспособный мужчина в возрасте 25–49 лет.

Эксперты считают, что для борьбы с насильственными преступлениями приоритет нужно отдавать не силовой, а социальной и адаптационной составляющим, в числе которых борьба с бедностью, безработицей, алкоголизмом и улучшением жилищных условий.

Исследование провели на основе данных обо всех зарегистрированных насильственных преступлениях в России в 2013-2014 года: 100 тысяч жертв и 77 тысяч преступников.