Общество

Псковские курсанты стали призерами конкурса научных работ в Петербурге

В Санкт-Петербурге подвели итоги межвузовского конкурса научных докладов студентов «Актуальные проблемы юридической науки: теория и практика», в котором приняли участие свыше 60 курсантов и студентов образовательных организаций России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

По итогам финального тура конкурса в номинации «Историко-теоретические науки» курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали призовые места: Ольга Гордиенко заняла второе место, а Екатерина Григорьева – почетное третье место.

Лауреатами научного мероприятия стали псковские курсанты Алена Красникова, Екатерина Давыдова, Снежана Становая.

Призеры и лауреаты конкурса вместе с научным руководителем – доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии Романом Иваняковым награждены дипломами.

На конкурс представили свои научные работы обучающиеся Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского университета МВД России, Санкт-Петербургской юридической академии, Северо-Западного филиала «Российского государственного университета правосудия», Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации, Псковского филиала Академии ФСИН России и другие образовательные организации.