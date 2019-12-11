Общество

Депутат Елена Даньшова назвала самые удачные псковские областные законопроекты года

Депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №9, директор Великолукской средней общеобразовательной школы №12 Елена Даньшова поделилась мнением, какие законопроекты этого года, принятые Псковским областным Собранием, считаем самыми удачными. Как Елена Даньшова сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей, на реализацию проектов положительно влияют конструктивные отношения региональной и федеральной властей.

«Я понимаю, что наполнение бюджета зависит от тех законопроектов, которые мы принимаем. И поэтому те работы, которые ведет облсобрание по наполняемости бюджета, налоговым подвижкам, мне очень импонируют. Считаю, в этом плане было сделано много положительного. Наша региональная власть конструктивно взаимодействует с федеральной властью, что тоже очень важно. Чего греха таить: наш регион - дотационный, поэтому для выполнения социальных обязательств поддержка центра очень важна», - отметила Елена Даньшова.

Она добавила, что многие вопросы, рассмотренные в этом году региональным парламентом, затрагивают сферу образования и деятельность школьников. «Что касается значимой проделанной работы, то мы обсуждали вопрос организации питания школьников, контроль подвоза учащихся в сельской местности. Я сама несколько раз поднимала эти вопросы», - подчеркнула парламентарий. Она заострила внимание, что «Псковпассажиравтотранс» не всегда в полном объеме выполняет свои обязательства по транспортной обеспеченности пригородных маршрутов.

«Еще мы принимали повышение нормативов на учебные расходы, обеспечение учебными пособиями, учебниками. В бюджете этого года это уже учтено. Рассматривались вопросы доступности медобслуживания школьников, медицинского лицензирования кабинетов в школах. В числе последних решений - повышение нормативов на финансирование сельских школ. Произошло некоторое уравнивание нормативов, чтобы не было несправедливого распределения, плюс повышение нормативов на допобразование в профильных школах», - заключила Елена Даньшова.