Общество

Александр Козловский: Соблюдение Конституции – это не просто гражданская обязанность, это привилегия свободных людей

Депутат Государственной Думы ФС РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции Российской Федерации.

«Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем Конституции Российской Федерации.

Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государственности и демократии. Принятие основного закона страны утвердило права, свободу и равенство каждого человека нашей большой страны.

Каждый год мы отмечаем День Конституции не только из уважения к главному закону страны, а, безусловно, из уважения к самим себе, к тем правилам и нормам жизни, которые мы, жители России, уже определили для себя.

Соблюдение законов Конституции – это не просто гражданская обязанность, это привилегия свободных людей, знающих цену своим правам и признающим такие же права за другими.

От всей души желаю всем вам счастья и новых благих свершений на благо нашей Родины!», - написал Александр Козловский в поздравлении.