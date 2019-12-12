Общество

Эксперт назвала причины, в результате которых дети в Псковской области становятся сиротами

В подавляющем большинстве дети в Псковской области становятся сиротами по причине лишения родительских прав, либо их ограничения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова.

В 2008 году по региону было менее 10% детей, которые осиротели вследствие того, что умирали оба родителя, либо единственный родитель.

Остальные сироты - это дети, которые остались без попечения родителей из-за того, что родители были ограничены в родительских правах, лишены таких прав, находились в местах лишения свободы, пропали без вести, либо отказались от родительских прав и дали согласие на усыновление.

«В настоящее время ситуация в области переломилась. Сейчас 30% сирот в Банке данных - это дети, родители которых умерли. Но 70% - эта та категория детей, родители которых лишены прав, либо находятся в розыске, уклоняются от воспитания», - сообщила Валентина Чернова.

Она уверена, что ситуация страшная, когда родителей лишают прав, и ребенок не понимает, почему его забирают из семьи, когда есть мама и папа.

Часты такие случаи, когда ребенок испытывает стрессовые ситуации в своей семье, к примеру, когда родители совершают насильственные действия в отношении своего ребенка, таким образом пойти во второй раз в семью ему трудно.

«В этом случае колоссальную работу проводят специалисты для того, чтобы подготовить ребенка для передачи в другую семью», - пояснила Валентина Чернова.