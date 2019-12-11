Первый междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G состоялся в Москве

На форуме «Неделя Российского Интернета - RIW 2019», который проходит 12-13 декабря в Москве, МТС продемонстрировала технологическую новинку - телемост в сетях пятого поколения с использованием голограммы - проецируемого лазером объемного изображения.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской̆ Федерации Оксана Тарасенко, известный российский техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).
В соцсетях по этому поводу стартовал голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимают серию видео с собственными голограммами и предлагают подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.