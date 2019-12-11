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Общество

В Псковской области наблюдается тенденция к сокращению количества отказов от родительских прав - эксперт

12.12.2019 18:41|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области наблюдается тенденция к сокращению количества отказов от родительских прав. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН, посвященной итогам работы регионального комитета.

Согласно статистическом данным, в 2008 году в Псковской области было более 100 отказов от родительских прав, а на сегодняшний день по региону их всего 8. По словам Валентины Черновой, это существенная разница.

Такая положительная тенденция фиксируется благодаря работе регионального комитета по социальной защите, медиков, служб сопровождения, НКО, которые предлагают родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выход.

Руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подчеркнула, что органы соцзащиты стараются насильно не забирать ребенка из семьи, колоссальные усилия направляются на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, профильный комитет тесно взаимодействует со всеми органами профилактики, чтобы возобновить позитивный климат в семье и оставить ребенка с кровными родителями.

«Чтобы оставить ребенка в семье, мы прилагаем все усилия, у нас нет цели отобрать, наоборот, постараться сохранить семью, чтобы ребенок воспитывался в кровной семье», - подытожила Ольга Евстигнеева.

Теги: #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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