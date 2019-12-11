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Общество

Большой штраф грозит одной из псковских компаний за незаконную рекламу алкоголя

12.12.2019 15:31|ПсковКомментариев: 0

В ноябре ООО «Асти»-пробка признано нарушившим закон «О рекламе» в связи с распространением ненадлежащей наружной рекламы алкоголя по адресу: улица Алексея Алехина, 6а в Пскове. Совсем рядом находятся школа и комплекс жилых домов и именно мимо этого магазина проходят учащиеся, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Основной вид деятельности ООО «Асти»  - деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. В ходе рассмотрения дела было установлено, что разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на улице Алексея Алехина им не выдавалось.

Управлением неоднократно направлялись письма в адрес ООО «Асти», согласно уведомлениям о вручении отправленные письма были получены, однако запрашиваемая информация в адрес управления не поступала.

В связи с этим в отношении ООО «Асти» возбуждено производство по делу об административном правонарушении по факту непредставления в управление сведений, предусмотренных законодательством о рекламе, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

ООО «Асти» разместило наружную рекламу с использованием технических средств стабильного территориального размещения на внешних стенах здания, то есть на конструктивных элементах здания без предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции, с нарушением места распространения, с использованием образов людей. Более того, одного баннера, как оказалось мало, было размещено целых четыре, чтобы наверняка привлечь внимание. Баннеры также подсветили мерцающими огоньками, чтобы реклама работала все 24 часа.

По итогам рассмотрения управлением вынесено решение о признании вины ООО «Асти», выдано предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе, срок выполнения - 2 декабря. На текущий момент предписание не исполнено. Привлечь к ответственности за ненадлежащую рекламу представителей малого бизнеса за первый раз нельзя, можно только предупредить.

По факту невыполнения в установленный срок законного предписания, управлением возбуждено новое производство по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Асти».

Минимальный штраф, который грозит - 300 000 рублей.

В данный момент возбуждено еще одно административное производство за повторное нарушение ФЗ «О рекламе», здесь компанию и руководителей ждет еще один штраф за ненадлежащую рекламу и иск о понуждении к исполнению предписания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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