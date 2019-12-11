Общество

Названы псковские районы-лидеры по наименьшему количеству отказов родителей от опеки над детьми-сиротами

Куньинский, Бежаницкий, Пушкиногорский, Стругокрасненский и Себежский районы являются лидерами по наименьшему количеству отказов родителей от опеки над детьми-сиротами.

Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции, посвященной итогам работы регионального комитета.

«В этих районах не было отказов от опеки. Куньинский район вообще находится в лидерах. Там не было ни одного отказа за год», - подчеркнула руководитель профильного комитета.

Она также сообщила, что в конце текущего года также будет проведен мониторинг на выявление самых благополучных в этом отношении районов.

Начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова добавила, что в Кунье уже два год подряд нет ни одного случая лишения родительских прав, при том, что достаточное количество детей-сирот находятся на воспитании в приемных семьях.

«Куньинский район - территория без сирот в полном смысле слова. Это, безусловно, огромная профилактическая работа со стороны всех органов систем профилактики. Это единая профилактическая работа образования, медицины, социальной защиты, своевременные меры поддержки и внимание каждого специалиста к каждой приемной семье», - уверена Валентина Чернова.