Общество

Паспорта и памятные подарки от «Единой России» получили школьники Пскова и Великих Лук

Церемония вручения паспортов школьникам Пскова и Великих Лук состоялась в День Конституции РФ, 12 декабря. Кроме главного в своей жизни документа, ребята получили памятные подарки от местных отделений партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Я рада разделить сегодня с вами очень важный и ответственный момент в жизни каждого человека – вручение паспорта. Теперь вы стали на шаг ближе к взрослой жизни, и у вас появилось больше прав и возможностей. Учеба, работа, путешествия, создание семьи – паспорт будет сопровождать вас на протяжении всей вашей жизни. Относитесь к нему аккуратно, это ваше лицо, и помните, что в какой бы ситуации вы не оказались, паспорт будет гарантировать вам защиту и поддержку со стороны государства. Как Конституция является основным документом государства, так и паспорт станет главным документом для вас. Надеюсь, что вы всегда будете достойными гражданами своей страны. От всей души желаю каждому из вас найти свою дорогу в жизни, твердо и уверенно идти по ней, быть просто по-настоящему счастливыми», - сказала заместитель секретаря регионального отделения партии, глава города Пскова Елена Полонская и в торжественной обстановке вручила документы 25 учащимся, отличившимся в учебе, на олимпиадах и конкурсах.

В ходе церемонии в Великих Луках паспорт получил 31 юный гражданин, достигший 14-летнего возраста. «Я хочу, чтобы вы помнили, что каждый из нас является частью великой страны, - обратился к школьникам председатель Совета сторонников «Единой России», депутат городской Думы Николай Андросович. — Все мы хотим видеть Российскую Федерацию сильным правовым государством с развитым гражданским обществом. Одним из важных факторов успеха на пути к этой благородной цели является четкое соблюдение норм основного закона. Мы должны уважать свое прошлое, традиции и устои наших предков и добросовестно трудиться ради будущего страны и на благо Отечества».

Отметим, что праздничные мероприятия с вручением паспортов юным жителям Псковской области прошли в рамках всероссийской акции «Мы - граждане России».